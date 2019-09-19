Bratislava’dan ‘çocuk’ taktiği

Slovan Bratislava-Beşiktaş karşılaşması ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. Ancak Slovak ekibi bu cezanın bir şekilde kenarından dolanmanın yolunu buldu. Bratislava’nın tribüne çocuk seyirciler getireceği, bu şekilde kendisine destek sağlayacağı ortaya çıktı.

UEFA kurallarına uyuyor

Maça kulüp tarafından getirilecek çocuk seyircilerin 14 yaş altı olduğu ve seyircisiz cezası verilen bu tip maçlarda böyle bir uygulama yapmanın UEFA kurallarına uygun olduğu Slovaklarca belirtildi. Kulübün dağıtacağı ücretsiz biletlerle girecek her 10 çocuk başına 1 de ebeveyn düşeceği, binlerce çocuğun getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kozak: Çocuklar bizi destekleyecek

Slovan Bratislava teknik direktörü Jan Kozak da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada çocuk seyircilerin tribünde olacağını belirterek “Maçı seyircisiz oynayacak olmamız büyük şanssızlık çünkü taraftarımız bize önemli enerji veriyor. Daha az sayıda da olsa çocuklarla taraftarımız olacak ve en azından onlar bizi destekleyecek” diye konuştu.

Taraftar kulübü yakıyor!

Öte yandan Slovan Bratislava, kendi seyircisinden başı en çok yanan kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. Bir çok kez seyircisiz oynama cezaları alan kulüp sadece bu sene içinde dört kez para cezasına çarptırıldı, Beşiktaş’a elenmesi durumunda kaybının milyon eurolara çıkacağı kaydedildi.