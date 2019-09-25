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Haberler İtalya Serie ABrescia-Juventus: 1-2
25.09.2019 - 00:16 | | ROMA (AA)

Brescia-Juventus: 1-2

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, konuk olduğu Brescia'yı 2-1 yendi.

Brescia-Juventus: 1-2

Brescia'da oynanan müsabakaya ev sahibi ekip, hızlı başladı ve Alfredo Donnarumma ile 4. dakikada 1-0 öne geçti.

Juventus'un 40. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Brescialı Jhon Chancellor ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve maça yeniden denge geldi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda gol arayan Juventus, 63. dakikada Bosna Hersekli oyuncusu Miralem Pjanic ile 2-1 öne geçti.

Karşılaşma Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, siyah-beyazlılar puanını 13'e çıkardı ve maç fazlasıyla Inter'in önünde liderliğe yükseldi.

Juventus'un kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

Beşinci haftanın açılış maçında ise Hellas Verona, konuk ettiği Udinese ile 0-0 berabere kaldı.

 

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