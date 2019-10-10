Brezilya-Senegal canlı bahis heyecanı Misli.com'da

BREZİLYA – SENEGAL

Milli maç arasında canlı bahis her zaman olduğu gibi heyecanı Misli.com’da yaşanıyor. Brezilya ve Senegal’in kozlarını paylaşacağı hazırlık karşılaşmasına Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz.

Copa America’da şampiyon olarak eski günlerine dönüş sinyalleri veren Brezilya’da hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Tite yeni dizilişler deniyor ve bu tip karşılaşmalar takım uyumu için önemli. Diğer taraftan Neymar Copa America’da oynamamıştı ve hazırlık maçlarıyla birlikte milli takım formasını yeniden giymeye başladı.

Senegal ise Afrika Uluslar Kupası’nda finale kadar yükselmiş ve son maçta Cezayir’e tek golle mağlup olmuştu. Afrika aslanlarının bu başarısı tesadüf değildi. Çok kıymetli oyunculara sahip Senegal’de bu maç için Koulibaly, Sane, Mane, Balde ve Ndiaye gibi isimler kadroya çağrıldı. Onlar da tıpkı Brezilya gibi gücünü test etmek amacında. Bu da karşılaşmanın zorlu geçeceğini gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Brezilya’nın 17 maçlık yenilmezlik serisi hazırlık mücadelesinde Peru karşısında son buldu.

Brezilya’nın çıktığı son 12 maçın 10’unda gol oldu.

Senegal’in çıktığı son 15 karşılaşmanın tümünde gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek heyecan dolu mücadeleye bahisçiler yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %50’lik bölümü maçın Brezilya’nın üstünlüğüyle tamamlanacağını düşünüyor. Üyelerin %20’si ise çeşitli gol bahislerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN’IN YORUMU

Hazırlık mücadelesinde Brezilya ile Senegal karşı karşıya gelecek. Brezilya en son Peru ile karşılaşmış ve sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştı. Senegal, Brezilya'ya ters gelebilecek bir ekip. Savunma anlamında etkili oldukları gibi skor üretme konusunda da etkililer. Mücadelenin gol anlamında tatmin edici bir skor ile sonuçlanmasını bekliyorum.