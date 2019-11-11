Brezilya'da Gabriel Barbosa rüzgarı

Skorer

Bir dönem büyük bir yetenek olarak lanse edilen ve Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına gireceği konuşulan Gabriel Barbosa, performansıyla ülkesi Brezilya'da fırtınalar estiriyor.

Ağustos 2016'da Santos'tan Inter'e 39.5 milyon euroya transfer edilen Barbosa, beklentileri karşılayamamış ve 2017 yazında Portekiz'in Benfica takımına kiralanmıştı.

Sadece yarım sezon forma giydiği Benfica'dan Inter'e devre arasında dönen Gabigol, bu kez de eski takımı Santos'a kiralandı.

Bir sezon Brezilya'da forma giydikten sonra İtalyan ekibine geri dönen 23 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde bu kez de Flamengo'nun yolunu tuttu.

Flamengo'da özüne dönen Barbosa, bu sezon kırmızı siyahlı ekiple toplam 35 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda tam 28 gol kaydeden Brezilyalı golcü, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona erecek yıldız futbolcunun Lautaro Martinez ve Romelu Lukalu'lu forvet hattının olduğu Inter'de forma şansı bulması zor. Yeniden kiralanma opsiyonu ise yüksek gözüküyor.

Fenerbahçe'yi peşinden koşturmuştu

Yıldız futbolcu 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında yoğun bir şekilde sarı lacivertli takımın gündemine gelmişti. Fenerbahçe oyuncu için birçok kez resmi girişimlerde bulunmuş ancak transfer sonuçlanmamıştı.