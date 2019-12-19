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19.12.2019 - 17:30 |

Brezilya'dan Lucescu'ya yalanlama

Santos Kulübü Başkanı Peres, bu kulüpten teklif aldığını açıklayan Lucescu’yu yalanladı “Kendisiyle hiç kontak kurmadık. Böyle bir isim gündemimizde olmadı” dedi.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Brezilya’nın Santos Kulübü’nün başkanı Jose Carlos Peres’ten Mircea Lucescu ile ilgili açıklama geldi. Rumen teknik adam dün yaptığı açıklamayla bu kulüpten teklif aldığını belirterek “Santos’un tekilfi somut ve ciddi” demişti.

Peres bugün konuyla ilgili bir açıklama yaparak Lucescu’yu yalanladı. Böyle bir girişimleri bulunmadığını savunan Santos Başkanı “Bu doğru değil. Bu teknik adamla hiç temasa geçmedik. Bu konularla ben ilgileniyorum ve bu isim hiçbir zaman gündemimizde olmadı” dedi.

Türkiye A Milli Takımı’ndaki görevinin ardından boşa çıkan Mircea Lucescu, uzun süredir boşta bulunuyor. Deneyimli teknik adam için son olarak Rapid Bükreş’te danışman olacağı söylentileri çıkmıştı.

Brezilyadan Lucescuya yalanlama

Brezilyadan Lucescuya yalanlama

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