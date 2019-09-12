Brezilyalı Kagawa!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’a gelmeden önce çok yönlü oyuncular olmaları nedeniyle Kagawa ve Adriano’nun takımda kalmasını isteyen, ancak mali şartlar yüzünden bu isteği gerçekleşmeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı farklı arayışlara girdi. Deneyimli hocanın, Brezilyalı sağ bek Douglas’ı, Japon yıldız Kagawa gibi kullanmaya çalışacağı öğrenildi.



Douglas’ın birçok pozisyonda görev yapabileceğini düşünen Abdullah Avcı ihtiyaca göre deneyimli oyuncuyu sol bek, sağ ve sol iç ile hücuma dönük orta sahada kullanmayı planlıyor. Geçen hafta Ümraniyespor’la yapılan hazırlık maçında Douglas’ı orta sahanın birçok bölgesinde deneyen ve memnun kalan Avcı, Brezilyalı oyuncuyu önümüzdeki dönemde joker olarak kullanacak. Daha önce Kagawa’nın yerini ilk etapta Oğuzhan Özyakup ile doldurmaya çalışan fakat yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu bölgede Dogulas’a şans veren Abdullah Avcı bu hamlesiyle deyim yerindeyse şapkadan yeni bir transfer çıkarmaya çalışacak.



Gökhan Gönül’ün performansından memnun olan ancak Douglas’ı da kulübede tutmak istemeyen Beşiktaş’ın hocası bu nedenle Brezilyalı oyuncuya orta sahada şans vererek bu yönde geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Elneny’yi ön liberoda pozisyonda oynattığı maçlarda Dorukhan ile Douglas’ı çift 8 numara gibi oynatmayı düşünen Abdullah Avcı, çok yönlü bir futbolcu olması nedeniyle yönetimden Brezilyalı oyuncunun mutlaka kadroya katılmasını istemişti.