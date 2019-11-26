27.11.2019 - 00:56 | | AA
Brighton'da Graham Potter'Ä±n sözleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±!
Brighton & Hove Albion'da teknik direktÃ¶r Graham Potter'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi iki yÄ±l uzatÄ±ldÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da teknik direktÃ¶r Graham Potter'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi iki yÄ±l uzatÄ±ldÄ±.Â
Brighton & Hove Albion KulÃ¼bÃ¼, 44 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz teknik direktÃ¶r Potter'Ä±n 2023'te bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 2025'e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ä°sveÃ§ ekibi Ã–stersunds'ta 2010-2018 yÄ±llarÄ±nda gÃ¶rev yapan Potter, daha sonra Swansea City'yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve mayÄ±s ayÄ±nda Brighton & Hove Albion'Ä±n baÅŸÄ±na geÃ§miÅŸti.Â
Premier Lig'de 13 haftada 15 puan toplayan Brighton & Hove Albion, 12. sÄ±rada yer alÄ±yor.