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31.08.2019 - 12:32| AA

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın Alanyaspor'u ağırlayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de 3. karşılaşmasını Alanyaspor ile oynayacak.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise geçen sezon teknik direktörlüğünü yaptığı BtcTurk Yeni Malatyaspor takımıyla bu sezon ilk defa karşılaşacak.

Sergen Yalçın da eski takımı Alanyaspor'a karşı bu sezon ilk kez BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü olarak mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerken, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-siyahlı takım ligin 3. haftasına bir galibiyet ve bir mağlubiyetle girdi.

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