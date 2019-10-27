27.10.2019 - 14:06 |
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)
Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük...
YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL! 14' Donald
İKİ TAKIMIN 11'İ
MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic.
KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Poulain, Şamil, Yasir, Mensah, Rienstra, Hasan, Henrique, Bilal, Umut
Derbinin canlı bahis heyecanı misli.com'da