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27.10.2019 - 14:06 |

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük...

YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL! 14' Donald

İKİ TAKIMIN 11'İ

MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Poulain, Şamil, Yasir, Mensah, Rienstra, Hasan, Henrique, Bilal, Umut

 

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BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor(CANLI)

 

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