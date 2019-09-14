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14.09.2019 - 08:00 |

Bu Beşiktaş farklı olacak!

Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Avcı, Elneny, N’Koudou ve Diaby gibi isimler ile çok daha farklı bir ilk onbir ve oyun anlayışıyla vitrine çıkacak.

Bu Beşiktaş farklı olacak!

Abdullah Avcı, milli arada takıma yerleştirmeye çalıştığı taktiği bugün Gazişehir deplasmanında uygulamaya çalışacak.

Şimdiye kadar transfer sürecinin devam etmesi nedeniyle kafasındaki fikirlerin tamamını sahaya yansıtamayan Avcı, Elneny, N’Koudou ve Diaby gibi isimler ile çok daha farklı bir ilk onbir ve oyun anlayışıyla vitrine çıkacak. Lens’i kadroya almayan deneyimli hoca, forvet konusunda ise kararsız kaldı. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Burak Yılmaz’ın yerinde, bugüne kadar Güven’e şans veren Abdullah Avcı, Diaby’i forvette oynatması halinde Güven’i kanada çekecek. Siyah-beyazlı teknik adamın, bu iki futbolcuyu aynı anda ilk 11’de oynatması halinde, Güven’i de zaman zaman forvete kaydıracak. Oğuzhan’ın da sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması, Dorukhan’ın ise yeni yeni düzelmesi sebebiyle, Atiba ile Elneny’i oynatma seçeneğinin de Abdullah Avcı’nın masasında olduğu bildirildi.

Bu Beşiktaş farklı olacak

 

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