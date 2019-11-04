Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe‘Bu bize ders olsun’
04.11.2019 - 08:00 |

‘Bu bize ders olsun’

Kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirten Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, “Pozisyonlara girdik değerlendiremedik, maçın özeti bu. Bu tarz maçları erken koparmamız gerekiyor, inşallah gelecek maçlar için bize ders olur” diye konuştu

‘Bu bize ders olsun’

Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, kötü bir mağlubiyet aldıklarını, ancak bunu telafi edecek zamanlarının olduğunu belirtti.
İlk yarıda birçok pozisyona girdiklerini vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, “Zorlu bir süreçten geçen Kayserispor büyük takımlara karşı oynayacağı maçları hedef görür. Soyunma odasına önde girebilirdik. Bu tarz maçlarda pozisyona girerseniz atacaksınız, yoksa rakibiniz dakikalar ilerledikçe direnç kazanır” dedi.
İkinci yarıda da oyunun hakimi olmalarına rağmen bir türlü topu çizgiden geçiremediklerini sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu şöyle devam etti: “Biz oyunu forse ettik. Onlar da geçiş oyunlarıyla gol atmaya çalıştılar. Ligin daha başları diyebiliriz. Puanlar yakın. Bizim için avantajlı hafta olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Bu tarz maçları daha önceden koparmamız gerekiyor, inşallah gelecek maçlar için bize ders olur.”

Sahada daha dirençli olmaları gerektiğini de belirten tecrübeli futbolcu, “Taraftarımız bana teveccüh gösteriyor ama önemli olan saha içinde ne yaptığımız. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik, bu maçın özeti bu oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz, bunu telafi edecek zaman var. Önemli olan sahada bunu göstermek” ifadelerini kullandı.

Emre ıslıklandı
Kayseri’de ev sahibi takım tribünlerinden Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu’na tepkiler oldu. Tecrübeli futbolcu topu her aldığında Kayserispor tribünlerinden ıslıklar yükseldi.
Maçın ilk anından itibaren başlayan tepkiler karşılaşmanın sonuna kadar devam etti. Öte yandan Belözoğlu, Kayseri deplasmanında etkisiz kaldı. 70 dakika sahada kalan sarı-lacivertli futbolcu yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.

    Adis Jahovic: "Maçtan sonra her zamanki gibi her şey halloldu"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karius’a özel tebrik

    Karius’a özel tebrik

    Sörloth sustu, Fırtına durdu

    Sörloth sustu, Fırtına durdu

    Süper Lig'de Anadolu takımları zirve yarışında! İşte puan durumu ve toplu sonuçlar

    Süper Lig'de Anadolu takımları zirve yarışında! İşte puan durumu ve toplu sonuçlar

    Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı

    Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı

    Sıradaki Haber