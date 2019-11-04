‘Bu bize ders olsun’

Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, kötü bir mağlubiyet aldıklarını, ancak bunu telafi edecek zamanlarının olduğunu belirtti.

İlk yarıda birçok pozisyona girdiklerini vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, “Zorlu bir süreçten geçen Kayserispor büyük takımlara karşı oynayacağı maçları hedef görür. Soyunma odasına önde girebilirdik. Bu tarz maçlarda pozisyona girerseniz atacaksınız, yoksa rakibiniz dakikalar ilerledikçe direnç kazanır” dedi.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olmalarına rağmen bir türlü topu çizgiden geçiremediklerini sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu şöyle devam etti: “Biz oyunu forse ettik. Onlar da geçiş oyunlarıyla gol atmaya çalıştılar. Ligin daha başları diyebiliriz. Puanlar yakın. Bizim için avantajlı hafta olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Bu tarz maçları daha önceden koparmamız gerekiyor, inşallah gelecek maçlar için bize ders olur.”

Sahada daha dirençli olmaları gerektiğini de belirten tecrübeli futbolcu, “Taraftarımız bana teveccüh gösteriyor ama önemli olan saha içinde ne yaptığımız. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik, bu maçın özeti bu oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz, bunu telafi edecek zaman var. Önemli olan sahada bunu göstermek” ifadelerini kullandı.

Emre ıslıklandı

Kayseri’de ev sahibi takım tribünlerinden Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu’na tepkiler oldu. Tecrübeli futbolcu topu her aldığında Kayserispor tribünlerinden ıslıklar yükseldi.

Maçın ilk anından itibaren başlayan tepkiler karşılaşmanın sonuna kadar devam etti. Öte yandan Belözoğlu, Kayseri deplasmanında etkisiz kaldı. 70 dakika sahada kalan sarı-lacivertli futbolcu yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.