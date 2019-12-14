‘Bu sene boşa geçti’

SERDAR SARIDAĞ

Daha doğru bir planlama ve stratejiyle şu anki durumlarının daha farklı olacağını savunan siyah-beyazlı idarecilerin, “Kadrodaki oyunculara teklifler gelecekse, bunun için önce buralarda başarılı olmalıyız. Bu sene boşa geçmiş oldu” dedikleri öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle gruplardan çıkamayan Beşiktaş Yönetimi, göreve yeni gelmiş olmasına rağmen, şapkasını önüne koyarak öz eleştiri yaptı.

Karşılaşmanın ardından durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı yöneticilerin, “Ligin ilk haftalarında iyi gidebilseydik bugün gruptan çıkmış olurduk. Daha doğru planlama, daha doğru stratejiyle, Avrupa’da yolumuza devam edebilirdik. Kadrodaki oyunculara teklifler gelecekse, bunun için önce buralarda başarılı olmalıyız. Bu sene boşa geçmiş oldu” diye konuştukları öğrenildi.

Takımdaki gençler ile az forma şansı bulan futbolcuları da değerlendiren idarecilerin “Rakibimiz de Tottenham ile oynayacağı için bu maça rotasyonlu kadroyla çıktı. Fakat onlar rotasyon yapsa bile, gençleri kendi U23 liginde sürekli forma giyebiliyor. Maalesef yedek oyuncularımızın eksiklerini kapatabilecekleri şansları yok. Kaybettik ama yine de gençleri oynatabilme açısından böyle maçlar önemli. Yeni transfer planlamamızda sadece satın almak değil satabilmek de önemli. Avrupa’da olmak Beşiktaş’ın vazgeçilmezidir. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız” ifadelerini kullandıkları bildirildi.