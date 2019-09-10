NEVZAT DİNDAR

Cim-Bom’un yeni transferleri sezona daha motive olmaları konusunda uyarıldı, “2 senedir şampiyon oluyoruz. Hocamıza verilen ceza ve yaşananlar gösteriyor ki bu sene zor geçecek. Bu yüzden dikkatli ve konsantre olmalısınız. Sizler belki de kariyerlerinizde yaşamadığınız şeyleri yaşayacaksınız” denildi.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve antrenör Ümit Davala’ya verilen cezaların ardından kenetlendi. Camiada iktidarından muhalefete herkes birlik olurken, Florya’daki futbolcular arasında da aynı kaynaşma ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda teknik kadro ve profesyoneller, özellikle yeni gelen yabancıların son yaşananları anlaması ve tam motivasyon sağlanması için bir takım uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Buna göre oyunculara, kendilerini zor bir senenin beklediği anlatılarak, “2 senedir şampiyon oluyoruz. Hocamıza verilen ceza ve yaşananlar gösteriyor ki bu sene zor geçecek. Bu yüzden dikkatli ve konsantre olmalısınız. Sizler belki de kariyerlerinizde yaşamadığınız şeyleri yaşayacaksınız” uyarılarının yapıldığı belirtildi.

Futbolcuların da kendi aralarındaki sohbetlere de sürekli olarak bu konunun görüşüldüğü ve bu yönde toplantılar düzenledikleri dile getirildi.

Fatih Terim’e verilen 4 maçlık men cezası, Galatasaray taraftarını da harekete geçirdi. Takımlarına ve tecrübeli teknik adama desteklerini göstermek isteyen sarı-kırmızılıların karşılaşmada Terim maskesi takacağı, pankart ve tezahüratların da hazırlandığı ifade edildi. Tahkim Kurulu’nun perşembe günkü toplantısında kesinlik kazanacak cezanın durumunu bekleyen taraftar, devam etmesi durumunda tribünde tepkilerini ortaya koyacak.