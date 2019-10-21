‘Bu sezon iyi gidiyor’

Fenerbahçe’de gol perdesini açan ve takımını rahatlatan Tolga Ciğerci, “Her gün çok iyi çalışıyorum bunu da hocam görüyor ve güveniyor. Nerede olursa olsun katkı verebilirsem ve gol atabilirsem mutlu olurum. Bu sene iyi gidiyor” dedi.



Sakatlığına rağmen kendisine sahip çıkıldığının altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, “Sakatlığımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Maalesef uzun sürdü, tedaviye başladım, o da geç oldu. Sağolsun başkanımız, dokturumuz benimle çok ilgilendi. Onların sayesinde sahalara daha çabuk döndüm. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır” diye konuştu.