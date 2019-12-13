Bucaspor'nın çığlığını federasyon duydu

Samet Adilak - Milliyet

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ci Group Buca ve aynı zamanda Bölgesel Amatör Lig'de varoluş mücadelesi veren Bucaspor'un da başkanlık görevini üstlenen Cihan Aktaş, kurmaylarıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Sarı lacivertli kulüp Başkanı Aktaş, Federasyon Başkanı Özdemir'den ocak ayında gerçekleşecek olan yönetim kurulunda, Ci Group Buca'nın adını 1928 Bucaspor olarak değiştirme sözü aldı. Cihan Aktaş kulübün ismiyle birlikte armasının da değişeceğinin müjdesini verdi.

'Çabaları karşılıksız kalmayacak'

Maddi olarak zor günler geçiren Bucaspor adına hayata geçirdiği projelerin ve desteğinin takdir edilmesi gerektiğini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "91 yıllık çınar Bucaspor'un bu zor günlerinde destekçisi olan ve yarı yolda bırakmayan Cihan Aktaş ile yönetimini kutlarım. Onların çabası karşılıksız kalmayacaktır. Gerek tesis bazından gerekse borçları adına destek sağlanmak adına adımlar atılacaktır" diye konuştu.

'Türk futbolunun değeriyiz'

İzmir'de 91 yıldan bu yana Türk futboluna hizmet veren Bucaspor'un kimse tarafından desteklenmediğini belirten Başkan Cihan Aktaş, "Bucaspor'a İzmirlilerden bulamadığımız desteği, federasyonumuzdan ve Başkanımız Nihat Özdemir'den bulduk. El birliğiyle Bucaspor'u ayağa kaldırmak için destek sözü aldık. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan TFF yönetim kurulunda alınacak karar ile Ci Group Buca'nın adını 1928 Bucaspor yapma sözü aldık. Bizim için büyük önem taşıyan bu girişim için federasyon başkanımız Sayın Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Bucaspor, Türk futbolunun bir değeridir. Bu değeri yok etmek ve sorunlarını görmemek mümkün değildir" diye konuştu.

Hamit Altıntop ziyaret edecek

Gerçekleşen ziyarette Başkan Cihan Aktaş, TFF İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'la da bir araya geldi. Akademisi ve altyapısıyla öne çıkmayı sürdüren Bucaspor'a bir destek de Altıntop'tan geldi. Altıntop, Ocak ayı içerisinde Bucaspor akademisini ve altyapısını ziyarete geleceğini söyledi.