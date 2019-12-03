Bucks'a dur diyen yok! Üst üste 12. kez...

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede lider Milwaukee Bucks, son sıradaki New York Knicks'i sahasında 132-88 mağlup etti.

Üst üste 12. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 22 dakikada ürettiği 29 sayı v, 15 ribaundla bu sezon 20. kez "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'a, 3 sayı ve 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Knicks'te Julius Randle 19, Damyean Dotson 15 sayı kaydetti.

Furkan'dan Jazz potasına 7 sayı

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Utah Jazz'ı 103-94 mağlup ettiği müsabakada 7 sayı ve 2 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 26 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Joel Embiid 16 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 8 ribaunt üretti.

Maçı 27 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla tamamlayan Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, sahanın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 103-94

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 104-109

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 104-79

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 104-117

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 132-88

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 106-113