Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerNba Haberleri Bucks'a dur diyen yok! Üst üste 12. kez...
03.12.2019 - 10:22 | | ANKARA (AA)

Bucks'a dur diyen yok! Üst üste 12. kez...

NBA'de New York Knicks'i 132-88 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Bucks'a dur diyen yok! Üst üste 12. kez...

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede lider Milwaukee Bucks, son sıradaki New York Knicks'i sahasında 132-88 mağlup etti.

Üst üste 12. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 22 dakikada ürettiği 29 sayı v, 15 ribaundla bu sezon 20. kez "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'a, 3 sayı ve 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Knicks'te Julius Randle 19, Damyean Dotson 15 sayı kaydetti.

Furkan'dan Jazz potasına 7 sayı

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Utah Jazz'ı 103-94 mağlup ettiği müsabakada 7 sayı ve 2 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 26 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Joel Embiid 16 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 8 ribaunt üretti.

Maçı 27 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla tamamlayan Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, sahanın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 103-94

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 104-109

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 104-79

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 104-117

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 132-88

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 106-113

 

 

 

    Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Göztepe gençleriyle güldü

    Göztepe gençleriyle güldü

    Sıradaki Haber