Bülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, ilginç bir galibiyete imza attı.

Futbolcu olarak Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini Aralık 1999'da alan Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra yenmeyi başardı.

Galatasaray ile oyuncu olarak 21. yüzyılda Kadıköy galibiyeti görmeyen Korkmaz, teknik direktör sıfatıyla Antalyaspor'da böyle bir başarı gördü.