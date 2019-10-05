Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAntalyasporBülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy'de kazandı
05.10.2019 - 10:00 | | Milliyet

Bülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de Aralık 1999'da son galibiyetini almıştı. Başarılı hoca 20 yıl sonra Antalyaspor'un başında sarı-lacivertli takımı yenmeyi başardı.

Bülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, ilginç bir galibiyete imza attı.

Futbolcu olarak Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini Aralık 1999'da alan Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra yenmeyi başardı.

Galatasaray ile oyuncu olarak 21. yüzyılda Kadıköy galibiyeti görmeyen Korkmaz, teknik direktör sıfatıyla Antalyaspor'da böyle bir başarı gördü.

    Kaçan golden sonra adeta yıkıldı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kazanmaktan başka çare yok’

    ‘Kazanmaktan başka çare yok’

    ‘Neden oynamıyorsunuz?’

    ‘Neden oynamıyorsunuz?’

    ‘Her şey ters gidiyor’

    ‘Her şey ters gidiyor’

    Ankara’ya gittiler

    Ankara’ya gittiler

    Sıradaki Haber