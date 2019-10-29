BÃ¼lent Korkmaz: Hem turu geÃ§tik, hem de 2 genÃ§ oyuncuyu kazandÄ±k

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 4. turunda deplasmanda TFF 2. Lig ekibi NiÄŸde Anadolu'yu normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ golsÃ¼z sona eren maÃ§ta penaltÄ±larda 3-2 yenerek 5. tura yÃ¼kselen Antalyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, tur atladÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Korkmaz, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gol atmak iÃ§in Ã§abaladÄ±klarÄ±nÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ±, penaltÄ±larla da olsa turu geÃ§menin Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.Â

Korkmaz, "Ã‡ok gol kaÃ§Ä±rdÄ±k, ama istediÄŸimizi sonunda aldÄ±k. Hem turu geÃ§tik, hem de 2 genÃ§ oyuncuyu Halil Ä°brahim ile BÃ¼nyamin'i kazandÄ±k. OnlarÄ±n da bugÃ¼n iyi oyunu bizleri daha da mutlu etti. ArtÄ±k bundan sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼ze bakacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

NiÄŸde Anadolu'nun genÃ§ ve diri bir takÄ±m olduÄŸunu belirten Korkmaz, NiÄŸde temsilcisinin daha iyi yerlerde olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

AlÄ±cÄ±: "OyuncularÄ±mÄ±n mÃ¼cadelesi Ã¼st seviyedeydi"Â

NiÄŸde Anadolu Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Orhan AlÄ±cÄ± da SÃ¼per Lig ekibine karÅŸÄ± oyuncularÄ±nÄ±n Ã¼st seviyede bir mÃ¼cadele ortaya koyduÄŸunu aktardÄ±.Â

Rakiplerine karÅŸÄ± sahanÄ±n her bÃ¶lgesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ reaksiyon gÃ¶sterdiklerini anlatan AlÄ±cÄ±, "Antalyaspor'un gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekip olduÄŸunu biliyoruz. Savunmada yapacaÄŸÄ±mÄ±z hÃ¼cum geÃ§iÅŸleriyle etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, nitekim bir kaÃ§ net pozisyonumuz oldu, bunlarÄ± deÄŸerlendirebilirdik. Tabii ki bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde daha fazla deneyime ve tecrÃ¼beye ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Antalyaspor'u tebrik ederim, kupada devam edecekler. Biz de ligde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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