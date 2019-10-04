SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda konuk olduÄŸu FenerbahÃ§e'yi 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, haklÄ± bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Korkmaz, Ãœlker StadÄ±'nda oynanan mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "OyuncularÄ±m Ã§ok iyi mÃ¼cadele ettiler, Ã§ok iyi savaÅŸtÄ±lar. Sonucunda 3 puanÄ± aldÄ±k. Gol erken geldi. SonrasÄ±nda Ã§ok yaslandÄ±k. Orta yapmalarÄ±na mÃ¼sade ettik. Ä°lk yarÄ±da karambol haricinde pozisyonlarÄ± yoktu. Ä°kinci yarÄ±da oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±k, net pozisyonlar da bulduk. Ä°kinci yarÄ± oyun bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan daha iyiydi. Son dakikalarda skoru koruma psikolojisiyle geriye Ã§ok yaslandÄ±k. Ama sonucunda galibiyeti aldÄ±k. OyuncularÄ±mÄ± kutluyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

BÃ¼lent Korkmaz, dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼tÃ§eli kadroyla baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki bir yorum Ã¼zerine, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Bu kulÃ¼be sahip Ã§Ä±kan Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk baÅŸkanÄ±mÄ±za ve babasÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir borÃ§ var. Bu borcun altÄ±na girip, bÃ¶yle bir planlama yaptÄ±k. Mukairu 19 yaÅŸÄ±nda, devamlÄ± oynuyor. DoÄŸukan Sinik 19 yaÅŸÄ±nda, BahadÄ±r Ã–ztÃ¼rk 24 yaÅŸÄ±nda... BulduÄŸumuz genÃ§ ve yetenekli oyuncularÄ± takÄ±ma monte etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°ki sene sonra hedefi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyiz. Ä°ki sene sonra bu takÄ±mda 6-7 altyapÄ±dan gelen veya genÃ§ oyuncu oynayacak. O zaman istediÄŸimiz hedeflere ulaÅŸabileceÄŸimizi sÃ¶ylemiÅŸtim. BazÄ± yerlerden tepki de aldÄ±m ama inandÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸaÅŸan biri deÄŸilim. Ä°leriki senelerde inÅŸallah burada olursak gÃ¶receksiniz ki yaÅŸ ortalamasÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸecek. SÃ¼rekli oyuncu bakÄ±yoruz. Mukairu'nun belirli bir Ã¼creti yok, Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¼cretle geldi. BÃ¶yle bÃ¶yle borÃ§ yÃ¼kÃ¼nÃ¼ de azaltmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Burada en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±yÄ± da baÅŸkan veriyor."Â

BÃ¼lent Korkmaz, KasÄ±mpaÅŸa yenilgisinden sonra bazÄ± taraftarlarÄ±n kendisini istifaya Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±yla ilgili, "Ben burada baÅŸkanÄ±ma Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. GeÃ§en sene de MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne evimizde yenilmiÅŸtik, bÃ¶yle bir durum vardÄ±. BaÅŸkanÄ±m, 'Ben seninle sonuna kadar devam edeceÄŸim.' dedi. AynÄ±sÄ±nÄ± KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±ndan sonra da sÃ¶yledi. BaÅŸkan 'bÄ±rak' dediÄŸi zaman bu iÅŸi bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Bir duygu baÄŸÄ± oluÅŸturduk. Burada kalÄ±r ya da kalmayÄ±z ancak arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, dostluÄŸumuz hep baki olacak. BÃ¶yle bir kulÃ¼pte bÃ¶yle bir insanla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

Korkmaz, ilk yarÄ±da FenerbahÃ§e'nin penaltÄ± beklediÄŸi pozisyonla ilgili olarak ise, "VAR sistemi var. Kayserispor ve KasÄ±mpaÅŸa maÃ§larÄ±nda da bana gÃ¶re penaltÄ±ydÄ± ama verilmedi. Orta hakem hata yapabilir ancak VAR'daki hakem hata yapamaz. YapmamalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼. Tekrar tekrar izliyor. Bu maÃ§taki pozisyonu izlemedim. Ä°zlediÄŸim zaman aÃ§Ä±kÃ§a dile getiririm." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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