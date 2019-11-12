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12.11.2019 - 18:10 |

Bülent Korkmaz istifa ettiğini açıkladı

Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz istifa ettiğini açıkladı.

Bülent Korkmaz istifa ettiğini açıkladı

Süper Lig'de kötü gidişin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz istifa ettiğini açıkladı.

"Hakkınızı helal edin"

50 yaşındaki teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin."

 

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