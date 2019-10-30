BÃ¼lent Uygun: AnlaÅŸabilirsek imza atacaÄŸÄ±z

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Kayseri'ye giden BÃ¼lent Uygun, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Kayseri'ye geldim ve bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaÄŸÄ±m. Bir davet aldÄ±m ve anlaÅŸabilirsek imza atacaÄŸÄ±z. Sivasspor'u, Gaziantep'i, EskiÅŸehir'i veÂ Katar'dan Umm Salal'Ä± kurtardÄ±k. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" dedi.

Sezona teknik direktÃ¶r Hikmet Karaman ile baÅŸlayan, sonrasÄ±nda 17 gÃ¼nlÃ¼k Samet Aybaba dÃ¶neminin ardÄ±ndan Kayserispor'da gÃ¼ndeme BÃ¼lent Uygun geldi. Samet Aybaba'nÄ±n gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Tayfur HavutÃ§u ve Hamza HamzaoÄŸlu ile de temasa geÃ§en sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n bugÃ¼n BÃ¼lent Uygun ile prensipte anlaÅŸmasÄ± bekleniyor.

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