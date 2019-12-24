BÃ¼lent Uygun kÃ¼mede kalmanÄ±n formÃ¼lÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

KulÃ¼p tesislerindeki antrenman Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, talihsizlikler yaÅŸamaya devam ettiklerini belirtti.

KÄ±sÄ±tlÄ± kadroda sakatlÄ±klarÄ±n da Ã¼st Ã¼ste geldiÄŸini aktaran Uygun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â

"Bu kÄ±smetsizlikleri ya da yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tabii kelimeler tarif etmiyor. Son maÃ§Ä±mÄ±zda Artem Kravets'in omuz sakatlÄ±ÄŸÄ± nÃ¼ksetti. Ziya Alkurt'un kasÄ±ÄŸÄ±nda bir sorun oluÅŸtu. MaÃ§ta bir darbe alan Hasan HÃ¼seyin Acar'Ä±n da tedavisine devam ediliyor. Zaten kadromuz Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ±. Bu kadroyla bazÄ± ÅŸeyleri yapmakta zorlanÄ±yoruz. AltyapÄ±dan takviye yapÄ±yoruz. YÃ¶netim devre arasÄ±nda gerekli hamleleri, gerekli planlamayÄ±, transferleri yapacaktÄ±r. Transfer komitemiz bu konuda hassas bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Ä°nanÄ±yorum ki yakÄ±n sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde bÃ¼tÃ¼n sorunlarÄ±mÄ±zÄ± hallederek Kayserispor'u hak ettiÄŸi gÃ¼cÃ¼ne kavuÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tahmin ediyorum."

Uygun, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceklerini belirterek, "Antalya'daki 10-11 gÃ¼nlÃ¼k kampÄ±mÄ±za yeni transferlerimizi dahil etmemiz gerekiyor." dedi.

Kamp dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda maÃ§larÄ± olduÄŸunu dile getiren Uygun, "Ondan hemen sonra lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Bizim iÃ§in Ã¶nemli olan lig. Bu dakikadan sonra kÃ¼mede kalmak iÃ§in iÃ§eride oynayacaÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n maÃ§larÄ± kazanmalÄ±yÄ±z. Ä°kinci yarÄ± rakiplerimizle evimizde oynuyoruz. ÅžampiyonluÄŸa oynayan takÄ±mlarla deplasmanda oynuyoruz. BÃ¶yle bir avantajÄ±mÄ±z var. Bu avantajÄ± iyi kullanmak istiyoruz. Ä°Ã§eride hiÃ§ kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz ki Kayserispor'u ligde bÄ±rakabilelim." diye konuÅŸtu.

Antrenman

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, 28 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun yÃ¶netiminde kulÃ¼p tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcular, Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Ä°dman, yarÄ± sahada Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.Â