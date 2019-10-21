BÃ¼lent Uygun: TÃ¼rkiye'de yabancÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilmesi gerekiyor

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Uygun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk futbolunun Ã§ok iyiye gitmediÄŸini, kulÃ¼plerin borÃ§ bataÄŸÄ±na doÄŸru ilerlediÄŸini savunarak, milyonlarca genÃ§ potansiyeline sahip TÃ¼rkiye'de bir an Ã¶nce reformlar, devrimler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

"Futbolcular ve teknik direktÃ¶rler vergilerini kendileri Ã¶demeli"

Uygun, TÃ¼rkiye futbolunda yapÄ±lmasÄ± gereken kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklerden birinin vergi sistemi olduÄŸuna deÄŸinerek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu.Â

"BugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n futbolcular ve teknik direktÃ¶rler vergilerini kendileri vermeli. YÃ¶neticiler gelir-giderden fazla harcama yaparsa bundan sorumlu olmalÄ±. SaÄŸlÄ±k ve hayat sigortalarÄ± olmalÄ±. 2005'ten bu yana sÃ¶ylediÄŸim gibi, hakemlerin profesyonelliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±, huzur evlerinin yapÄ±lmasÄ±, altyapÄ± hocalarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu tarafÄ±ndan verilmesi gerekir. Bunun gibi birÃ§ok projem var, sÃ¼rekli dillendiriyorum ki yapÄ±lsÄ±n ve TÃ¼rk futbolu kazansÄ±n."

Â "Futbolda TÃ¼rk ekolÃ¼ oluÅŸturmalÄ±yÄ±z"

Uygun, kendisini yetiÅŸtiren SakaryalÄ± Ekrem KaraberberoÄŸlu hocanÄ±n aralarÄ±ndan Aykut YiÄŸit, Aykut Kocaman, OÄŸuz Ã‡etin gibi 200 ismi de yetiÅŸtirdiÄŸini ve birÃ§oÄŸunun gol krallÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

TÃ¼rkiye'de altyapÄ± hocalarÄ±nÄ±n maaÅŸÄ±nÄ±n asgari Ã¼cretler seviyesinde ve kulÃ¼plerinin fiziki yetersizliklere sahip olmasÄ±nÄ±n futbolun geliÅŸmesinin Ã¶nÃ¼nde engel teÅŸkil ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Uygun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AltyapÄ± hocasÄ±nÄ±n maaÅŸÄ± asgari Ã¼cret, altyapÄ±da su akmÄ±yor, tesis yok, imkan yok buradan yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yetiÅŸtirilmesini istiyoruz. ArtÄ±k sokak futbolu da bitti. Bir an Ã¶nce futbolda TÃ¼rk ekolÃ¼ oluÅŸturmalÄ±yÄ±z. BrezilyalÄ± gibi teknik, Alman gibi disiplin, TÃ¼rk gibi cesur ve atak birleÅŸimi oluÅŸturup TÃ¼rk ekolÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±karmalÄ±yÄ±z. TÃ¼rk sporu artÄ±k bunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmalÄ±. Bu anlamda geliÅŸme yolunda ilerlemeliyiz. Ã‡eÅŸitli branÅŸlarda Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸÄ±yoruz ama artÄ±k TÃ¼rk futbolunda da bu devrim gibi kararlarÄ± alÄ±p hayata geÃ§irilmesi tek hedefim isteÄŸim arzum."

"Alanya, Erol Bulut'la bir atÄ±lÄ±m iÃ§erisinde"

BÃ¼lent Uygun, dÃ¶rt bÃ¼yÃ¼klere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda borÃ§larÄ±n yÃ¼ksek rakamlarda olduÄŸunu dile getirdi.Â TÃ¼rkiye'de yetenek avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelen "scout" sisteminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir an Ã¶nce uygulanmaya baÅŸlanmasÄ± gerektiÄŸini anlatan Uygun, sporun iÃ§inden gelen yÃ¶neticilerin sÃ¼reÃ§lere daha fazla dahil olmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.

DÃ¶rt bÃ¼yÃ¼klerde yÃ¶netimsel ve performans anlamÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Uygun, ligin gidiÅŸatÄ±nÄ± ve Avrupa'daki temsiliyeti bu dÃ¶rt takÄ±mÄ±n Ã¼stlendiÄŸini aktardÄ±.Â GeÃ§en sezon Medipol BaÅŸakÅŸehir'in iyi bir ivme yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak taraftar desteÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in finali yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uygun, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžimdi Alanya da Erol Bulut'la bir atÄ±lÄ±m iÃ§erisinde. YÄ±llar Ã¶nce Bursaspor da ErtuÄŸrul SaÄŸlam hocayla bir ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±, biz Sivasspor ve EskiÅŸehirspor'da bunlarÄ± fazlasÄ±yla gÃ¶stermiÅŸtik. DolayÄ±sÄ±yla Anadolu takÄ±mlarÄ±ndan ikisinin 5 ila 10 yÄ±l iÃ§inde ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DÃ¶rt bÃ¼yÃ¼klerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± handikaplarÄ±n sonucunda iki Anadolu takÄ±mÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayacaktÄ±r. Bunlar kim olabilir, baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bugÃ¼n BaÅŸakÅŸehir ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayamadÄ±ysa taraftarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaÅŸayamadÄ±. AynÄ± takÄ±m ve o imkanlar bugÃ¼n Sivas, Kocaeli, Sakarya, Bursa, EskiÅŸehir, AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Adana Demirspor'da olsaydÄ± onlarÄ±n taraftarÄ±yla ÅŸampiyondular. DolayÄ±sÄ±yla 10 sene iÃ§inde Ã§Ä±kacak olan doÄŸru yÃ¶netim, doÄŸru planlama ve projelendirmeyle takÄ±m sistemini kurduÄŸunuzda Anadolu'dan iki takÄ±m da gelecek sÃ¼reÃ§ iÃ§inde ÅŸampiyon olacaktÄ±r."

"YabancÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilmesi gerekiyor"

TÃ¼rkiye'de uygulanan yabancÄ± kuralÄ±na deÄŸinen Uygun, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"TÃ¼rkiye'de yabancÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilmesi gerekiyor. Galatasaray UEFA KupasÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nda takÄ±mÄ±nda yabancÄ± olarak sayacaÄŸÄ±n Ã¼Ã§ dÃ¶rt adam vardÄ±. TÃ¼rk futbolcular bir arada takÄ±mdÄ±, yÄ±ldÄ±zdÄ±. Bu baÅŸarÄ±yÄ± getirmiÅŸti Ã§Ã¼nkÃ¼ yetenekli genÃ§leri bulduÄŸunuzda, bir araya getirdiÄŸinizde neler yapabileceÄŸini en son milli maÃ§ta Fransa'da gÃ¶rdÃ¼k. BugÃ¼n maÃ§a Ã§Ä±kÄ±yoruz, okumak kadar gÃ¼zel olan, gurur verici, bizi anlatan Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zÄ± okuyacak bir tane TÃ¼rk futbolcu bulamÄ±yorsunuz."

"Alt liglerde takÄ±m sayÄ±sÄ± 20'ye Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±"

SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden takÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ±n 20'ye Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu sÃ¶yleyen Uygun, PTT 1. Lig ve diÄŸer alt liglerde bu sayÄ±ya Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

YabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n her sene iki futbolcu olarak azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BÃ¼lent Uygun, "YabancÄ±lardan kesilen tÃ¼m parayÄ± altyapÄ±lara deÄŸer vermek adÄ±na eÄŸitime, ihtiyaÃ§ ve gereÃ§leri saÄŸlamalÄ±yÄ±z. YabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 8'de sÄ±nÄ±rlamak gerekir. EÄŸer 20 milyon gencin arasÄ±ndan 3-5 yetenekli futbolcu yetiÅŸtiremiyorsak siz de Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in yÃ¶neticilik yapmayÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.Â Futbol eÄŸitmenlerinin de daha kaliteli eÄŸitilmesi gerektiÄŸini anlatan Uygun, bunun yapÄ±lmasÄ± halinde yabancÄ± oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n kendiliÄŸinden aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekileceÄŸini, yetenekli Cengizlerin, Cenklerin ve BuraklarÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.