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HaberlerKayserispor Haberleri Bülent Uygun: Ziya dışında herkes bizi federasyona verdi
22.12.2019 - 19:28 | | KAYSERİ (İHA)

Bülent Uygun: Ziya dışında herkes bizi federasyona verdi

Sahasında Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, "Takımdan gidenler ve sakat olanlardan sonra resmen kadro eksikliği yaşıyoruz" dedi.

Bülent Uygun: Ziya dışında herkes bizi federasyona verdi

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Uygun, "Başakşehir takımını tebrik ediyorum. Zirveyi kovaladıkları için her şeyi yaptılar. Seyircimizin karşısında alınacak galibiyet yarınlara ümitli bakmamızı sağlayacaktı. Yaşadığımız sıkıntılar oyunumuzu ve oyuncularımızı etkiledi. 3. gol maçın kırılma anı oldu. Bugün buraya kadar gelen taraftarlarımızdan özür diliyorum. 15-16 yaşındaki futbolcularımla birlikte Kayserispor'u devre arasındaki sorunlardan kurtarıp sahada mücadele vermeye devam edeceğiz. Kadro yapısındaki zaafiyet ve gidenler sonrasında resmen kadro eksiliği yaşıyoruz. Mevcut kadro elinden geleni yapıyor. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

Bülent Uygun: Ziya dışında herkes bizi federasyona verdi

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Uygun, "Kayserispor'u bu düştüğü durumdan nasıl çıkarırız onun için çalışıyoruz. Başkanımızla oturacağız. Bulabildiğimiz en kaliteli planlamayı takım mühendisliğini doğru yapmamız lazım. Gaziantep'te 2 ay maaş almayan futbolcular ardı ve bırakıp gitmediler. Başkan Berna hanım gidenlerin ve kalanların parasını verdi. Psikolojik olarak inanılmaz bir zorluk süreci geçiriyoruz. Hepimize görev düşüyor. Bu gün Ziya'nın dışında herkes federasyona verdi bizi. Gençler hata yapıyor yapacaklar onları kazanmak için buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Desteğe devam" ifadesinde bulundu.

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