Buna can dayanmaz

CELAL UMUT EREN

Arnavutluk maçında bir hava topu mücadelesindeki hamlesiyle kaburgası kırılan tecrübeli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen hem kulüp bazında hem de ulusal formayla yoğun bir fikstürde çok yıprandı. 39 yaşındaki futbolcu, hırsına ve istekli olmasına rağmen fiziksel anlamda bunaldı.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerinin en yoğun süreçlerinden birini yaşıyor. Hem ay-yıldızlı takımda hem de sarı-lacivertli forma altında çok yorulan Emre, fiziksel olarak artık dayanamadı. Hırsı, isteği ve fedakârlığıyla hep sahada olmak isteyen deneyimli orta saha, 39 yaşında olmasının da etkisiyle ister istemez sorunlar yaşıyor. Şenol Güneş ve Ersun Yanal’ın adeta vazgeçilmezi olan başarılı kaptan, çok zorlu ve stresli 90 dakikaları arka arkaya oynadı. Fenerbahçe’de bütün umutların bağlandığı Emre, A Milli Takımın EURO 2020 yolunda da olmazsa olmaz ismi. Ancak yaşı itibarıyla bu durum kolay olmuyor. Emre Belözoğlu, neredeyse her hafta ilk 11’de zorlu 90 dakikalar atlatıyor.

Fenerbahçe ile sezona zorlu başlayan Emre, 7 haftada 6 kez sahaya çıktı. 39 yaşındaki futbolcu sadece Aytemiz Alanya deplasmanında yoktu ve takım 3-1 kaybetti. Ayrıca Emre son dakikada kazanılan Başakşehir, 1-1 biten ve stresli geçen Trabzonspor, deplasmanda 0-0 sona eren zorlu Galatasaray derbisinde 90 dakika sahadaydı.



Türkiye’de de stresli maçlarda Emre yine kaptan olarak sahadaydı. Türk futbolunun efsanesi, zorlanılarak 1-0 kazanılan Andorra maçında da 90 dakika oynadı. Son olarak Arnavutluk mücadelesine de iğneyle başlayıp risk alan Emre Belözoğlu, ilk yarıda kaburgasında kırık oluşsa da sahadan çıkmadı ve 66. dakikaya direndi.



Ağustos-Ekim ayları içerisinde Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Türkiye’de stres seviyesi yüksek 8 maçta ilk 11’de oynadı, 6’sında 90 dakikayı tamamladı.

Hedefler büyük

39 yaşındaki Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve A Milli Takım’da adeta alternatifsiz isim olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, ligde 5 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe ve EURO 2020’ye mutlaka gitmek isteyen A Milli Takımın en büyük umudu. Emre, bu nedenle iki takım için de özveriyle ve hırsla hem çalışıyor hem de formasını bırakmıyor.