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HaberlerBeşiktaşBurak, Atiba ve Roco salonda çalıştı
24.08.2019 - 14:02| İSTANBUL (AA)

Burak, Atiba ve Roco salonda çalıştı

Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Burak, Atiba ve Roco'nun salonda çalıştığı, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.

Burak, Atiba ve Roco salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

Göztepe maçında forma giymeyen futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı aktarıldı. Mini kale maç ve şut organizasyonuyla sona eren idmanı dünkü mücadelede forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi. 

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun salonda çalıştığı, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

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