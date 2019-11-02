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HaberlerBeşiktaşBurak kadroda
02.11.2019 - 08:00 |

Burak kadroda

Kartal, bugünkü maç için Antalya’ya gitti, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burak kadroda

Kartal, bugünkü maç için Antalya’ya gitti, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Son antrenmanda takımla ısındıktan sonra özel programı dahilinde çalışan Burak Yılmaz’ın, Antalyaspor maçı kadrosuna alındığı belirtildi. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan futbolcular N’Koudou, Douglas ile Dorukhan kadroda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar’a da kadroda yer vermedi.

Havalimanında polisin güvenlik tedbiri amacıyla oluşturduğu koridordan takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Abdullah Avcı’ya çiçek verildi. Taraftar futbolcularla özçekim yaptı. Beşiktaş, karşılaşmanın son hazırlıklarını dün akşam Antalya’da tamamladı.

Burak kadroda

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