Burak Kapacak göz dolduruyor

Sezon içerisinde bir dönem sakatlık yaşamasına karşın formunu koruyan 19 yaşındaki oyuncu, dönüşünde skora verdiği katkılar ile öne çıktı.

Timsah'ın genç yeteneği, sakatlığının akabinde çıktığı 6 maçta 4 golün hazırlayıcısı oldu. Cesar Grup Ümraniyespor'a karşı maçın son 20 dakikasında oyuna dahil olan Burak, yaptığı asistle takımının üç puana uzanmasında önemli rol oynarken; son 3 haftada ise Boluspor, Keçiörengücü ve Adanaspor ile oynanan maçlarda üst üste asistler gerçekleştirdi.

Kanatlardaki topa hakimiyetiyle dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 lig maçında ter döktü.