Burak sevinci

Milli ara öncesinde üç tane üst üste galibiyet alan ve bu serinin milli aradan sonra da devam etmesini isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İzlanda beraberliğine en çok sevinen isimlerden biri oldu.



Umut Nayır’ın da tıpkı kendisi gibi serum tedavisi görmesi nedeniyle elindeki tek forvet Burak Yılmaz’a gözü gibi bakan Avcı, bu oyuncunun Andorra maçında oynamak yerine Beşiktaş’ın antrenmanlarına katılacak olmasına bir hayli memnun oldu. Burak 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacak.

Daha önceki milli maçlar dönüşünde, sakatlık sıkıntısı yaşadığı için, yoluna sadece Umut Nayır ile devam etmek zorunda kalan siyah - beyazlı teknik adam, diğer milli futbolcularının da sağlam dönmesi için dua ediyor.