 Burak takımla birlikte ısındı

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yönetici Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.



Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmazken, Burak Yılmaz, takımla ısındıktan sonra özel programına devam etti.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.



Beşiktaş kafilesi yarın saat 13.00’te özel uçakla Antalya'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.