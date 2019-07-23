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HaberlerBeşiktaşBurak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
23.07.2019 - 12:18

Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbolcumuz Burak Yılmaz, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak Yılmaz’ın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

 

 

 

 

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