Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbolcumuz Burak Yılmaz, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak Yılmaz’ın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."