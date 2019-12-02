Burak Yılmaz: "Tüylerimizi diken diken etti"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarı skorun etkisiyle ciddiyetten uzaktık"

"Çok iyi oynadık. İlk yarı maçı koparttık. İkinci yarı skorun etkisiyle ciddiyetten uzaktık. Her zaman ciddi olmalıyız ve atabildiğimiz kadar atmalıyız. Atiba çıkarken taraftarın verdiği destek tüylerimizi diken diken etti."

"Emre'ye ağır sorumluluklar yüklememeliyiz"

"Çok eleştirildik ama yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiyiz. Emre Demir kardeşim için çok mutluyum. Türk futbolu yeni bir oyuncu daha kazanıyor ama ona dikkatli davranmalıyız, ağır sorumluluklar yüklememeliyiz. Emre Demir kendini gösterdi, Allahım ona sakatlık vermesin, onu korusun. Ona gözümüz gibi bakalım."