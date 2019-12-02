Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş Haberleri Burak Yılmaz: "Tüylerimizi diken diken etti"
02.12.2019 - 22:46 |

Burak Yılmaz: "Tüylerimizi diken diken etti"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz: "Tüylerimizi diken diken etti"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarı skorun etkisiyle ciddiyetten uzaktık"
"Çok iyi oynadık. İlk yarı maçı koparttık. İkinci yarı skorun etkisiyle ciddiyetten uzaktık. Her zaman ciddi olmalıyız ve atabildiğimiz kadar atmalıyız. Atiba çıkarken taraftarın verdiği destek tüylerimizi diken diken etti."

"Emre'ye ağır sorumluluklar yüklememeliyiz"
"Çok eleştirildik ama yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiyiz. Emre Demir kardeşim için çok mutluyum. Türk futbolu yeni bir oyuncu daha kazanıyor ama ona dikkatli davranmalıyız, ağır sorumluluklar yüklememeliyiz. Emre Demir kendini gösterdi, Allahım ona sakatlık vermesin, onu korusun. Ona gözümüz gibi bakalım."

Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Göztepe gençleriyle güldü

Göztepe gençleriyle güldü

Sıradaki Haber