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23.09.2019 - 22:28 |

Burak Yılmaz'dan itiraf! "Erken döndüm"

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'dan itiraf! "Erken döndüm"

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"Erken döndüm"
"İlk maçımdı, dönmem gerektiğini düşündüğüm için erken döndüm. Gol attım ama fizik olarak tam anlamıyla hazır değilim. Maça geldiğimizde oyun gitti geldi ama genel olarak üstünlük onlardaydı.

 "Herkesten sabırlı olmasını rica ediyorum""
"Yeni bir takımız, yeni bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Herkesten sabırlı olmasını rica ediyorum. İstenen Beşiktaş'ı en kısa sürede izletmek için çalışacağız"

"Kendi taraftarları tarafından ıslıklanması..."
"Tüm taraftarlarımızın başımın üstünde yeri var. Tabi hangi futbolcu olursa olsun kendi taraftarları tarafından ıslıklanması oyuncu için çok kötü bir durum. Oyuncunun moralini ve performansını düşüren bir durum"

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