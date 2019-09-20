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20.09.2019 - 08:15 | | Fanatik

Burak Yılmaz'ın dönüşü Trabzon'a kaldı

Hücumda sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın, Başakşehir karşısında formasına kavuşacağı düşünülüyordu. Ancak yıldız forvetin ağrılarının devam ettiği ve bu yüzden dönüşünün bir sonraki hafta oynanacak Trabzon maçı olacağı öğrenildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, bir an önce golcüsü Burak Yılmaz’ın takıma geri dönmesini bekliyordu. Şu ana kadar Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen ve dün gece de Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar’da Avcı, ligdeki Gazişehir sınavında Güven Yalçın’ı forvette oynatmış ancak genç oyuncudan istediği verimi alamamıştı.

Sağlık ekibinin sakatlığı sebebiyle sıkı bir tedavi sürecine soktuğu Burak’ın, antrenmanlara başlamasına rağmen beklendiği gibi Başakşehir mücadelesinde oynamayacağı öğrenildi. Ayak tarak kemiğindeki çatlak hala ağrı yaptığı için tedavisi dikkatli bir şekilde yapılan tecrübeli futbolcunun, bu sebepten Başakşehir karşısında riske edilmeyeceği bildirildi.

Adeta üzerine titriyor

Avcı’nın da yeni bir sakatlık yaşamaması adına 34 yaşındaki forvetin adeta üzerine titrediği ve büyük ihtimalle Burak’ın, bir sonraki hafta eski takımı Trabzonspor’a karşı sahada olmasının planlandığı bilgisine ulaşıldı. Avcı ve kurmayları, Kral lakaplı oyuncunun gelişiyle hücumdaki verimsizliğin de ortadan kalkacağını düşünüyor.

Burak Yılmazın dönüşü Trabzona kaldı

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