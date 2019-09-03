03.09.2019 - 11:42
Burak Yılmaz'ın geri döneceği tarih belli oldu!
Burak Yılmaz'ın ne zaman sahalara döneceğine ilişkin yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sol ayağındaki sakatlığı büyük oranda atlatan Burak Yılmaz bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'e verilecek milli arayıda değerlendirecek olan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği tarihte büyük oranda belli oldu. İşte Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği tarih...
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Udinese ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulan Burak Yılmaz'ın tedavisine devam ediliyor. Sol ayağındaki sakatlığı büyük oranda geçen yıldız futbolcu büyük oranda iyileşti ve bireysel çalışmalara başladı.
Süper Lig'e verilen milli aranında hesaba katıldığında Gazişehir Gaziantep ile oynanacak maça yetişmesi beklenen Burak Yılmaz'ın bu maçta riske edilmeyeceği ve 5. haftada oynanacak olan Başakşehir maçında sahada yerini alacağı duyuruldu.