Burak Yılmaz'ın o sözleri tişört oluyor...

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz’ın, Konya maçı sonrasında söylediği, “Ben Beşiktaşlıyım” açıklaması, Twitter Türkiye’nin gündeminde ilk sıraya kadar çıkmıştı.

Beşiktaş'ın kaptanının bu sözlerinin tişört olarak kulüp mağazalarında yer alması için taraftarların, yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Pazarlama ekibinin de bununla ilgili olarak çalışma başlattığı gelen haberler arasında yer alıyor.