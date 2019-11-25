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25.11.2019 - 08:37 |

Burak Yılmaz'ın o sözleri tişört oluyor...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Konyaspor mücadelesi sonrası yaptığı "Ben Beşiktaşlıyım" açıklamasının tişört olarak kulüp mağazalarında yer alması bekleniyor.

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz’ın, Konya maçı sonrasında söylediği, “Ben Beşiktaşlıyım” açıklaması, Twitter Türkiye’nin gündeminde ilk sıraya kadar çıkmıştı.

Beşiktaş'ın kaptanının bu sözlerinin tişört olarak kulüp mağazalarında yer alması için taraftarların, yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Pazarlama ekibinin de bununla ilgili olarak çalışma başlattığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Burak Yılmazın o sözleri tişört oluyor...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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