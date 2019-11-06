Burak'a koruma

SERDAR SARIDAĞ

Galatasaray’ın ardından Antalyaspor’u yenerek Süper Lig’de bu sezon ilk kez duble yapan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde de galibiyet yüzü görmek için çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor.

Milli araya girilmeden önce ligdeki Yukatel Denizlspor maçını da kazanmayı hedefleyen deneyimli hoca, yarın akşam Braga karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmanın hesaplarını yaparken, henüz kesin kararını vermedi. Sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz’ı Portekiz’de ilk 11’de oynatma konusunda endişeleri bulunan Avcı’nın zorlu maçta Umut Nayir’e forma vermeyi planladığı bildirildi. Burak Yılmaz’ı antrenmanlarda hem 11’de hem de hamle oyuncusu olarak deneyen siyah-beyazlı hocanın, Braga 11’ini tıpkı Galatasaray derbisinde olduğu gibi maç günü belirlemesi bekleniyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk 11 konusunda fazla renk vermeyen Abdullah Avcı’nın savunmada rotasyon düşünmediği ancak orta alan ve hücumda değişikliğe gideceği kaydedildi. Atiba Hutchinson başta olmak üzere sakatlık riski bulunan bazı tecrübeli isimleri Braga maçında dinlendirmeyi planlayan Avcı’nın bu isimleri Yukatel Denizlispor karşılaşmasında mutlaka sahada görmek istediği ifade edildi.

Bu arada deneyimli teknik adamın milli arada futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ile bir araya gelerek, takımın sorunları hakkında geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.