Burak’la 30 dakika

SERDAR SARIDAĞ

Hazırlık kampında stres kırığı tehlikesi nedeniyle sağ ayak 5. tarak kemiğinden operasyon geçiren ve yaklaşık 2,5 aydır formasından uzak olan Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bir haftadır takımla antrenman yapan tecrübeli forvetin en azından bir devre görev yapabilecek durumda olduğu aktarıldı.



Burak Yılmaz’ı ilk 11’de oynatma konusunda kararsız olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kafasında iki planın olduğu belirtildi. Bir sonraki maç olan Trabzonspor deplasmanını da düşünen Avcı’nın birinci planının, Burak Yılmaz’a yedek kulübesinde yer vermek olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun bugünkü antrenman performansına bakacak olan siyah-beyazlı hoca, kadroya girmesi halinde golcü futbolcuyu büyük olasılıkla son yarım saatte değerlendirecek.

Teknik patron Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında skor avantajının erken yakalanması durumunda ise Burak’a ya çok kısa bir süre verecek ya da hiç riske etmeyecek. Trabzonspor maçının öneminin yanında koca bir sezonu da düşünen Avcı, skor avantajı karşısında Burak’ı kulübeden çıkarmayacak. Bu gelişmelerin yanı sıra Güven Yalçın ve Umut Nayir’i forvette deneyen siyah-beyazlı çalıştırıcının, Medipol Başakşehir karşısında sürpriz yaparak Abdoulay Diaby’yi forvet oynatabileceği de ileri sürüldü.