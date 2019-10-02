Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.Lig Bursaspor bankalarla anlaştı
02.10.2019 - 15:06 | | BURSA (İHA)

Bursaspor bankalarla anlaştı

Bursaspor Kulübü, iki bankayla anlaşarak haziran 2020 yılına kadar ana para ve faiz ödemesi yapmayacak.

Bursaspor bankalarla anlaştı

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kulüp için bankalarla çok önemli bir anlaşma yaptı. İki bankaya ciddi kredi borcu bulunan yeşil-beyazlı kulüpte Mestan, çeşitli görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Bursaspor, iki bankaya 2020 haziran ayına kadar ana para ve faiz ödemeyecek. Mayıs 2020 yılında tekrar bir araya gelinerek yol haritası belirlenecek. Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'den düştüğü için gelirlerinde ciddi oranda düşüş yaşamıştı. Bu anlaşma ile birlikte kulübün biraz daha nefes alması bekleniyor.

Podolski'den kafa karıştıran paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mbaye Diagne: Real Madrid de kimmiş!

Mbaye Diagne: Real Madrid de kimmiş!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Alman hakimden Türk asıllı futbolcuya hakaret

Alman hakimden Türk asıllı futbolcuya hakaret

Gazişehir Gaziantep'in adı resmen değişti

Gazişehir Gaziantep'in adı resmen değişti

Sıradaki Haber