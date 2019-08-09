Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigBursaspor-Difaa El Jadida: 1-0
09.08.2019 - 14:11| Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

Bursaspor-Difaa El Jadida: 1-0

Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdüren TFF 1'inci ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Fas Süper Ligi'nden Difaa El Jadida'yı 1-0 mağlup etti.

Bursaspor-Difaa El Jadida: 1-0

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdüren TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Fas ekibi Difaa El Jadida ile Zafer Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yaptı. Bursaspor sahaya; Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Ahmet Furkan Özkan, Enes Kayar, Kerem Kök, Shehu, Berk Akgönül, Mustafa Uysal, Ozan İsmail Koç, Ali Akman 11 ile çıktı.

Difaa El Jadida ise, Barrahou, Enniya, Bencchaoui, Lamrany, Aguerdoum, Amaanan, Karnass, Tulunge, El Hachimi, Massaki ve Camara ilk 11'i ile sahada mücadele etti. Maçın ilk yarısında her iki takım da buldukları pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısına her iki takım değişikliklerle başladı. 79'uncu dakikada Onur Atasay'ın attığı golle Bursaspor, rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçta başta gol olmayınca Bursaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber