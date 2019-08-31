Bursaspor, Eskişehir’de galibiyet arıyor

TFF 1’inci Lig’ün 3’üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.45’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya’nın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan olacak. Haftaya Bursaspor 3 puan ile girerken, puan silme cezası ile sezona başlayan Eskişehir temsilcisi ise -5 puan ile son sırada bulunuyor.

BURSASPOR MORALLİ, ESKİŞEHİRSPOR GALİBİYETE HASRET

Yeniden Süper Lig’e dönmek için mücadele eden Bursaspor, ligdeki ilk maçında Fatih Karagümrük deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönerken, sahasında 2-1 kazandığı Akhisarspor maçıyla moral buldu. Eskişehirspor ile sezona evindeki Keçiörengücü maçında 1-1’lik beraberlikle başlarken, Adanaspor’a da son dakikalarda yediği golle 3-2 mağlup oldu. Birbirini yakından tanıyan iki ekip, son olarak 27 Şubat 2016’daki Süper Lig maçında karşılaşmış; Eskişehir’de oynanan maçı Bursaspor 1-0 kazanmıştı.

75’İNCİ RANDEVU

Yarınki mücadele ile birlikte iki takım tarihinde 75’inci kez kozlarını paylaşacak. Bundan önce oynanan lig ve kupa maçlarında Bursaspor 27 galibiyet elde ederken, Eskişehirspor ise 22 kez kazandı. 25 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Eskişehir’de ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Burada oynanan lig ve kupa olmak üzere toplam 32 maçta evsahibi 19 kez galip gelirken, konuk Bursaspor ise sadece 5 kez kazanabildi, 12 mücadelede ise taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA

Hafta içerisinde transfer yasağını kaldıran Bursaspor kadrosuna; Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri, Aykut Akgün ve Mamadou Diarra’yı dahil etti. Şu ana dek 8 transfer gerçekleştiren yeşil beyazlı ekipte, bu oyuncuların bir kısmının kadroda olması bekleniyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise Akhisarspor’a karşı kazanan kadroyu büyük ölçüde bozmak istemezken, yeni oyunculardan birkaç isme ilk 11’de görev vereceği de gelen bilgiler arasında. Akhisarspor maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Ozan İsmail Koç’un da cezası sona ermiş durumda.

TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Bursaspor taraftarı da maça yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içerisinde satışa sunulan misafir tribünlerinin tamamının biletleri, 5 dakika içerisinde tükendi. İstanbul’da oynanan ligin ilk maçında da deplasman tribününü dolduran Bursaspor taraftarı, bu mücadelede de takımına maç boyunca destek verecek. Eskişehirspor tribünlerinin de maça yoğun ilgisinin bulunduğu öğrenildi. Eskişehirspor’un maçlarını oynadığı Eskişehir Yeni Stadyumu ise 32 bin 507 kişi kapasiteye sahip.

BURSASPOR’DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Öte yandan Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla birlikte Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından 5'e 2 pas press oyunu oynayan yeşil beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Eskişehir'e gitti.