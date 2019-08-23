Bursaspor evinde galibiyete hasret

TFF 1inci Ligde bu sezon ilk kez kendi taraftarının önüne çıkacak olan Bursaspor, 25 Ağustos Pazar günü Akhisarsporu konuk edecek. Geçtiğimiz sezon Süper Ligde mücadele eden iki ekibi karşı karşıya getirecek olan bu zorlu randevu öncesinde, yeşil beyazlı ekibin evinde galibiyet hasreti bulunuyor. Sahasında oynadığı son 4 maçı kazanamayan Bursaspor, son 10 iç saha maçında ise yalnızca bir kez galip gelebildi. Bu süreçte 4 mağlubiyet alan ve 5 kez de rakipleriyle puanları paylaşan yeşil beyazlı ekip, evindeki sezonun ilk maçında kazanarak bu kötü grafiğini sonlandırmak istiyor.

Sezonun ilk maçı olmasına karşın, dün satışa çıkan biletlere ise ilginin az olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl ki kombine satışlarına nazaran bu yıl ki kombine satışlarının ise beşte bir oranında kalması endişe yarattı.

Öte yandan Bursaspor, son yıllarda sezonun evindeki ilk maçlarında dilediği sonuçlara ulaşamıyor. İç sahadaki son 7 sezonun başlangıç maçları dikkate alındığında; Bursasporun sadece bir kez kazandığı görülüyor. Bunun dışında 4 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 2 kez de puanları paylaştı. Bursaspor, bu süreç içerisinde sezona evinde galibiyetle başladığı tek maçını ise 2017/18 sezonunda Alanyaspor ile oynarken; karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bursaspor, söz konusu 7 sezon öncesindeki son 4 sezonunda ise iç sahada oynadığı ilk maçların tamamını kazanmıştı.

Bursasporun son 7 sezondaki ilk iç saha maçları ve sonuçları ise şöyle;

Bursaspor Kayserispor: 0-0

Bursaspor Alanyaspor: 3-2

Bursaspor Başakşehir: 0-2

Bursaspor Gaziantepspor: 0-1

Bursaspor Galatasaray: 0-2

Bursaspor Galatasaray: 1-1

Bursaspor Başakşehir: 0-1