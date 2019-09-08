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Haberler FutbolBursaspor - Fenerbahçe: 2-1
08.09.2019 - 18:44

Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe,  TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.

Müsabakada Bursaspor'un gollerini 3. dakikada Burak Altıparmak ve 43. dakikada  Burak Kapacak kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 86. dakikada Mevlüt Erdinç attı.

 

Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Alanyaspor'a konuk olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Murat Serdar Jailson Tolga Gustavo Tolgay Alper Rodrigues Kruse Mevlüt

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak Altıparmak, Emirhan, Igor, Burak Kapacak, Kubilay.

 

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