08.09.2019 - 18:44
Bursaspor - Fenerbahçe: 2-1
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Müsabakada Bursaspor'un gollerini 3. dakikada Burak Altıparmak ve 43. dakikada Burak Kapacak kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 86. dakikada Mevlüt Erdinç attı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Alanyaspor'a konuk olacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun Murat Serdar Jailson Tolga Gustavo Tolgay Alper Rodrigues Kruse Mevlüt
Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak Altıparmak, Emirhan, Igor, Burak Kapacak, Kubilay.