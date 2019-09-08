08.09.2019 - 18:44
Bursaspor - Fenerbahçe (CANLI)
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arada Bursaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a konuk oluyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.
BURSASPOR - FENERBAHÇE: 1-0
*İlk yarı oynanıyor
GOL: 3' Burak Altıparmak (Bursaspor)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun Murat Serdar Jailson Tolga Gustavo Tolgay Alper Rodrigues Kruse Mevlüt
Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.