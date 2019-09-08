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08.09.2019 - 18:44

Bursaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arada Bursaspor ile karşılaşıyor.

Bursaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe,  TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a konuk oluyor. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

BURSASPOR - FENERBAHÇE: 1-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 3' Burak  Altıparmak (Bursaspor)


İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Murat Serdar Jailson Tolga Gustavo Tolgay Alper Rodrigues Kruse Mevlüt

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.

 

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