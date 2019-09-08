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08.09.2019 - 18:44

Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Liglere verilen milli ara sonrası kararlaştırılan maç ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki yeşil-beyazlı ve sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl düştüğü TFF 1. Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Bursaspor, bu yıl Süper Lig'deki 5 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İşte Bursaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? 

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla verilen arada bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçı beIN Sports HD1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Murat Serdar Jailson Tolga Gustavo Tolgay Alper Rodrigues Kruse Mevlüt

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.

 

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