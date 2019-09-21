Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBursasporBursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek
21.09.2019 - 16:44 |

Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle verilen üç puan silme cezasına itiraz edecek.

Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, 2019-2020 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında verilen üç puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarının gerekli itiraz hakkını kullanacağı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edileceği bildirildi.

"Yeniden Zirveye" sloganıyla yola devam edileceği belirtilen açıklamada, "Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir." denildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen sürede eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası vermişti.

    Callum Chambers ve Matthew Macey'den Ragbi Dünya Kupası kapışması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1

    Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1

    Beşiktaş'a Ruiz'den kötü haber!

    Beşiktaş'a Ruiz'den kötü haber!

    Türkiye, Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

    Türkiye, Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

    Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

    Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

    Sıradaki Haber