Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, Bursaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mesut Mestan ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri ile BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±k makamÄ±nda bir araya geldi. Bursaspor-FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Ã§ocuklara Bursaspor formasÄ± daÄŸÄ±tarak takÄ±ma destek olan ve her zaman iyi bir Bursaspor taraftarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen BaÅŸkan AktaÅŸ, takÄ±mÄ±n tarihteki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. BaÅŸkan AktaÅŸ, Ã¶nemli bir gÃ¶rev Ã¼stlenen yeni yÃ¶netime baÅŸarÄ±lar dileyerek, "Bursaspor, Bursa'nÄ±n deÄŸeridir. Ã‡ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir altyapÄ±mÄ±z var. Bursa'nÄ±n desteÄŸiyle, yÃ¶netim kurulumuzla, 3 milyon nÃ¼fuslu ÅŸehrimizde, VakÄ±fkÃ¶y gibi Ã¶zellikle altyapÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bir arenada, hem yeni futbolcularÄ± TÃ¼rk ve dÃ¼nya futboluna kazandÄ±racaÄŸÄ±z, hem de Bursaspor Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza atacak" diye konuÅŸtu.

"BURSASPOR'A SAHÄ°P Ã‡IKALIM"

BaÅŸkan AktaÅŸ, her zaman olduÄŸu gibi Bursaspor'u gÃ¶nÃ¼lden desteklemeye devam edeceklerini de ifade etti. Bursaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mesut Mestan da Haziran'da baÅŸladÄ±klarÄ± gÃ¶revlerinde yoÄŸun bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Mestan, BaÅŸkan AktaÅŸ'Ä±n Bursaspor'a bÃ¼yÃ¼k destek ve emek verdiÄŸini belirterek, "TÃ¼m ÅŸehrimizi ilgilendiren Bursaspor, hepimizin gÃ¶zbebeÄŸi, hepimizin takÄ±mÄ±. Bursaspor'a sahip Ã§Ä±kalÄ±m. Ä°nÅŸallah layÄ±k olduÄŸumuz SÃ¼per Lig'e tekrar dÃ¶neceÄŸiz" dedi.