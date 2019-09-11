Bursaspor yönetiminden Başkan Erdem'e ziyaret

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.

Halk Evinde gerçekleşen ziyarette CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mesut Mestan ve yönetimine başarılar diledi. Görüşmede, iki başkan Bursasporun durumunu değerlendirdi. Bursaspora katkı koymaya devam edeceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'a destek olmak için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesinin, Bursaspordan geçmiş dönemde loca alan ilk belediye olduğunu hatırlatan Başkan Turgay Erdem, Bursasporun bu dönem başarılı olabilmesi için biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde desteğimizi sürdüreceğiz dedi.

ERDEM'E 16 NUMARALI FORMA

Şehrin önde gelenlerinin desteğiyle birlikte Bursasporu layık olduğu yere taşıyacaklarını belirten Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, Bursaspor, Bursada yaşayan herkesin, her kesimin takımıdır. 2009-2010 sezonunda, birlikteliğimizle elde ettiğimiz başarıyı tüm Türkiyeye gösterdik. Şimdi arzu etmediğimiz bir ligdeyiz. Biz, şampiyon bir şehir ve kulübüz. Bu sene, layık olmadığımız bu misafir ligden çıkmayı arzu ediyoruz. Gerçek evimize dönmek istiyoruz şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdeme isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. Başkan Turgay Erdem de Mestana teşekkür ederek plaket verdi.