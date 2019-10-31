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HaberlerTürkiye KupasıBursaspor zorlansa da turladı: 1-2
31.10.2019 - 15:50 | | BAYBURT,(DHA)

Bursaspor zorlansa da turladı: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor karşısında zorlanmasına karşın 2-1'lik galibiyetle turladı. Takımının ilk golünü atan tecrübeli futbolcu Seleznov bu sezon kupadaki ikinci golünü kaydetti.

Bursaspor zorlansa da turladı: 1-2

Maçtan dakikalar

22. dakikada yeşil beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sonrası top ev sahibe ekibe geçerken, hızlı atakta topla buluşan Sinan, orta alanı tek başına geçerek kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

45+4. dakikada Bursaspor'dan Yevhen Seleznov ceza sahası içerisinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov skora eşitliği getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

70. dakikada uzun top sonrası topla buluşan Onur Atasayar ceza sahası içerisine doğru kat ederek, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

90+4. dakikada Bayburt Özel İdare Spor penaltı kazandı. Topun başına geçen Tayyip'in vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarışıyla takımının üst tur vizesi almasını sağladı.

Karşılaşma Bursaspor'un 2-1lilk üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bayburt Genç Osman

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Emin Yıldırım (xx), Çetin Öncel (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emre Kırdal (x) - Alper Tursun (xx), Volkan Çekiç (xx), Ethem Pülgir (x), İsmet Kavuştu (xx), Okan Yıldız (Dk. 63 Haydar Deniz x), Emre Şahin (Dk. 27 Furkan Tütünü x), Bilal Gülden (x), Azad Filiz (x), Sinan Özkan (xx), Tayyip Kanarya (x)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) - Onur Atasayar (xxx), Cüneyt Köz (x), İsmail Çokçalış (x), Sedat Dursun (xx), Rüştü Hanlı (x), Jani Atanasov (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 87 Enes Kayar ?), Igor (xx), (Dk. 73 Ozan İsmail Koç x), Çağatay Yılmaz (x) (Dk. 46 Ali Akman x), Yevhen Seleznov (xxx)

GOLLER: Dk. 22 Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) - Dk. 45+4 Yevhen Seleznov, Dk. 70 Onur Atasayar (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) - Rüştü Hanlı, Yevhen Seleznov, Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

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