Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'da Ali Büyükkurt istifa etti
23.12.2019 - 16:18 | | BURSA (İHA)

Bursaspor'da Ali Büyükkurt istifa etti

Bursaspor'da Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükkurt istifa etti.

Bursaspor'da Ali Büyükkurt istifa etti

Daha önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı kulüpte yöneticilik yapan Ali Büyükkurt istifa dilekçesinde, "Görmüş olduğum lüzum üzerine, 23 Haziran 2019 tarihinden beri yürütmüş olduğum 'Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Üyeliği' görevimden istifa ediyorum. Sene başından beri yaşanan ve tanık olduğum bazı durumlar, sağlık sorunlarım ve aileme daha fazla vakit ayırmak sebebi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Bursaspor'un içerisinde bulunduğu bu durumu daha da vahim bir hale getirmemek için açıklama yapıyorum. Ancak yaşanan gelişmeler bu durumu beraberinde getirmiştir. Yeniden zirve yolunda her zaman Bursasporumun yanındayım" ifadelerine yer verdi.

İstifa ile ilgili Bursaspor yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Barcelona'nın genç yeteneğinden müthiş gol!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Gökhan Çıra'ya 5 resmi müsabakadan men!

Gökhan Çıra'ya 5 resmi müsabakadan men!

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Yılport Samsunspor, Halil İbrahim Çolak'ı transfer etti

Yılport Samsunspor, Halil İbrahim Çolak'ı transfer etti

Sıradaki Haber